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Члены комитета ЕР по поддержке женских инициатив передали подарки детям-сиротам Донбасса

18:33
  • среда
  • 24 августа 2022

10 тонн помощи собраны в рамках акции "Собери ребенка в школу"

Члены комитета партии "Единая Россия" (далее - ЕР) по поддержке женских инициатив передали подарки детям-сиротам Донбасса.

Всего в пункт временного размещения (ПВР) "Легенда" в Неклиновском районе Ростовской области доставили более 20 тонн гуманитарной помощи. 10 тонн из них были собраны депутатами Госдумы, Мосгордумы в рамках акции "Собери ребенка в школу".

"В ПВР разместили эвакуированных воспитанников Донецкого дошкольного детского дома №1 "Теремок" и Донецкой школы-интерната №1. Детям передали подарки, а также узнали у их педагогов, какая помощь еще необходима", - говорится в сообщении московского отделения ЕР.

Санаторий, в котором разместили детей, расположен на берегу Азовского моря. Он уже полгода является домом для 834 беженцев из Донбасса, из которых 606 детей, в том числе сирот.

"Очень важно, чтобы дети, оказавшиеся в трудной ситуации, 1 сентября без проблем вместе со всеми сверстниками успешно начали новый учебный год", - приводит пресс-служба слова заместителя руководителя исполкома московского отделения "Единой России" Ирины Елиферовой.

Помощь также передаем непосредственно в школы ЛНР и ДНР, а также многодетным семьям.

"Вся страна сегодня помогает детям. Мы не дадим в обиду детей, которые оказались в сложной ситуации", - цитирует пресс-служба московского отделения ЕР председателя комитета по взаимодействию с общественными объединениями заксобрания Ростовской области Ирину Жукову.

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Передача подарков детям-сиротам Донбасса
Передача подарков детям-сиротам Донбасса
Передача подарков детям-сиротам Донбасса
Передача подарков детям-сиротам Донбасса
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