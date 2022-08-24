Москва предупредила о последствиях сноса памятника Освободителям Риги

Действия Латвии - вопиющий акт глумления над памятью воинов

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что латвийские власти "в угаре русофобии" продолжают курс на последовательное уничтожение священной памяти о павших в борьбе за свободу и независимость народов Европы.

"Уничтожение Памятника воинам Советской Армии - освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков неприемлемо для цивилизованной страны, каковой себя пытается позиционировать Латвия, является вопиющим актом глумления над памятью воинов, освободивших мир от "коричневой чумы", - подчеркнула спикер внешнеполитического ведомства.

Дипломат добавила, что Латвия действует вопреки международным обязательствам и протестам со стороны собственных граждан.

"В Риге должны отдавать себе отчет в том, что кощунственная затея по сносу монумента не способна уничтожить память о героическом подвиге советских воинов-освободителей и лишь ведет к дальнейшей деградации двусторонних отношений", - заключила Захарова.

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