Лукашенко рассказал, как Запад "тренировался" на Белоруссии

Но страна выстояла, подчеркнул белорусский лидер

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в августе и осенью 2020 года, когда в стране вспыхнули беспорядки, власти сделали "практически невозможное", чтобы урегулировать ситуацию.

"На нас тренировались. Но это была тренировка, это была прелюдия к тем событиям, которые происходят сейчас в мире и, в частности, в Украине. Мы выстояли, поэтому сегодня живем в мирной стране", - добавил глава государства.

По его словам, Польша и страны Прибалтики превратились в полигоны для регулярных учений натовских войск, а Швеция и Финляндия стремятся в срочном порядке вступить в Североатлантический альянс.

Как подчеркнул Лукашенко, долг властей перед нынешним и будущими поколениями - всеми возможными средствами сохранить страну.

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