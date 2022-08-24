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Регистрация на форум "#МыВместе #МолодыДушой" продлится до 5 сентября

19:03
  • среда
  • 24 августа 2022

Мероприятие пройдет с 1 по 4 октября в Ростове-на-Дону

С 1 по 4 октября 2022 года в Ростове-на-Дону пройдет VI Всероссийский форум "серебряных" добровольцев "#МыВместе #МолодыДушой". Регистрация участников продлится до 5 сентября на сайте dobro.ru.

Форум проводится в целях популяризации и систематизации "серебряного" добровольчества (волонтерства) в России, а также вовлечения граждан старшего возраста в волонтерскую деятельность, формирования сообщества "серебряных" волонтеров.

Участниками Форума станут 500 представителей всех субъектов Российской Федерации, среди которых добровольцы-наставники (граждане в возрасте от 55 лет, участвующие в добровольческой (волонтерской) деятельности).

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