На Кипре обнаружили новый штамм ВИЧ

Заражены уже 14 человек

На Кипре обнаружен новый рекомбинантный штамм вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1), передает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Известно, что штамм выявлен у 14 мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, назвали его CRF91_cpx.

"Эпидемиологический анализ показывает, что штамм CRF91_cpx циркулирует в основном среди кипрских мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, которые были инфицированы на Кипре", - пишет издание "Филелефтерос".

Эксперты полагают, что передача этого нового рекомбинантного штамма все еще продолжается.

ВИЧ-инфекция поражает защитную систему организма человека, он становится более подвержен другим инфекционным и опухолевым заболеваниям. Правильно подобранная терапия позволяет пациентам с ВИЧ жить нормальной жизнью. При длительном течении ВИЧ без терапии начинается СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита), который в подавляющем большинстве случаев заканчивается скорой смертью.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"