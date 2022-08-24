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На Кипре обнаружили новый штамм ВИЧ

19:11
  • среда
  • 24 августа 2022

Заражены уже 14 человек

На Кипре обнаружен новый рекомбинантный штамм вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1), передает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
В России выявили шесть случаев заражения новым штаммом "дельтакрон"

Известно, что штамм выявлен у 14 мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, назвали его CRF91_cpx.

"Эпидемиологический анализ показывает, что штамм CRF91_cpx циркулирует в основном среди кипрских мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, которые были инфицированы на Кипре", - пишет издание "Филелефтерос".

Эксперты полагают, что передача этого нового рекомбинантного штамма все еще продолжается.

ВИЧ-инфекция поражает защитную систему организма человека, он становится более подвержен другим инфекционным и опухолевым заболеваниям. Правильно подобранная терапия позволяет пациентам с ВИЧ жить нормальной жизнью. При длительном течении ВИЧ без терапии начинается СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита), который в подавляющем большинстве случаев заканчивается скорой смертью.

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