Медведев объяснил необходимость СВО

Россия превентивно отреагировала на угрозы НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время посещения полигона Мулино в Нижегородской области объяснил необходимость провести специальную военную операцию на Украине.

"Мы не можем примириться с тем, что Североатлантический альянс будет расквартирован на территории Украины, и какие-нибудь их безумные начальники - эти или следующие, для нас это не имеет значения, в конце концов, это вопрос даже не сегодняшнего дня - примут решение, например, атаковать нашу территорию, тот же самый Крым", - сказал зампред Совбеза (видео выступления опубликовано в соцсети "ВКонтакте").

Как добавил Медведев, действия России являются превентивными.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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