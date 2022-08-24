Самый молодой пилот завершил кругосветное путешествие

Достижение внесут в Книгу рекордов Гиннесса

Как сообщило Болгарское национальное радио, бельгиец Мак Рутерфорд стал самым молодым пилотом в мире, совершившим кругосветное путешествие.

Началось оно в марте на западе Болгарии из аэропорта в районе села Кондофрей, а завершилось 24 августа на том же месте. Рутерфорд в дороге отпраздновал свое 17-летие.

В конце июля бельгиец пересек воздушное пространство России на сверхлегком самолете Shark. Росавиация поручила региональным службам Дальнего Востока взять этот полет под особый контроль.

Ожидается, что достижение молодого человека будет внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

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