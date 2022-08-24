ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин пообещал сохранить соцподдержку граждан в полном объеме

20:26
  • среда
  • 24 августа 2022

Потерявшие работу из-за ухода иностранных компаний активно трудоустраиваются

Власти Москвы не собираются уменьшать или урезать соцподдержку населения, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на телеканале "ТВ Центр".
Всех безработных россиян до 30 лет включили в программу субсидирования найма

"Вся система соцподдержки Москвы будет сохранена. Мы развернули масштабную программу по поддержке ищущих работу граждан. Понимаем, какие предприятия будут закрыты. В основном - иностранные. Заранее начинаем работать, чтобы понять, куда людей трудоустроить", - отметил градоначальник.

По словам мэра, самые большие объемы уволенных из-за ухода западных компаний - в торговле.

"А у нас в торговле всегда был дефицит кадров, так что люди находят себе работу", - сказал Собянин.

Как уточнил мэр, различные отрасли обеспечивают многообразие городской экономики. В разное время поддержка требовалась строительной и автомобильной отраслям, при этом рядом вопросов власти Москвы занимаются в ручном режиме.

"Надо заниматься не только импортозамещением, но создавать технологии завтрашнего дня. Если мы сегодня сделаем заделы по высокотехнологичным производствам, их не будет", - предупредил глава города.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Молодые мамы
Молодые мамы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.