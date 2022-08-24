Собянин пообещал сохранить соцподдержку граждан в полном объеме

Потерявшие работу из-за ухода иностранных компаний активно трудоустраиваются

Власти Москвы не собираются уменьшать или урезать соцподдержку населения, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на телеканале "ТВ Центр".

"Вся система соцподдержки Москвы будет сохранена. Мы развернули масштабную программу по поддержке ищущих работу граждан. Понимаем, какие предприятия будут закрыты. В основном - иностранные. Заранее начинаем работать, чтобы понять, куда людей трудоустроить", - отметил градоначальник.

По словам мэра, самые большие объемы уволенных из-за ухода западных компаний - в торговле.

"А у нас в торговле всегда был дефицит кадров, так что люди находят себе работу", - сказал Собянин.

Как уточнил мэр, различные отрасли обеспечивают многообразие городской экономики. В разное время поддержка требовалась строительной и автомобильной отраслям, при этом рядом вопросов власти Москвы занимаются в ручном режиме.

"Надо заниматься не только импортозамещением, но создавать технологии завтрашнего дня. Если мы сегодня сделаем заделы по высокотехнологичным производствам, их не будет", - предупредил глава города.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"