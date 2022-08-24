Собянин: строительство хорд в Москве будет ускорено

Власти не откажутся от этого проекта

Московские власти приняли решение не останавливать проект строительства хорд из-за сложившихся реалий. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на телеканале "ТВ Центр". Более того, власти считают, что нужно максимально ускорить реализацию этого проекта.

Собянин отметил, что, в частности, Северо-Восточная хорда будет запущена уже в этом году. Трасса практически построена. Идет строительство и других хорд.

Мэр также напомнил, что первая очередь Московского скоростного диаметра будет состыкована с трассой на Казань.

"В целом, это будет совсем другая транспортная история, транспортная ситуация. Потому что две хорды и диаметр проходят по самым загруженным магистралям", - подчеркнул Сергей Собянин.

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