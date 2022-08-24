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Собянин: в 2023 году запустим БКЛ целиком

20:40
  • среда
  • 24 августа 2022

Основные работы будут завершены до конца 2022-го

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на телеканале "ТВ Центр", проект Большой кольцевой линии находится на конечном этапе реализации.
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"До конца года все основные работы будут проведены. В 2023 году в первом полугодии мы запустим БКЛ целиком. Она создаст не только связи между различными округами и районами, но и разгрузит центральную часть радиальных направлений", - сказал глава города.

Как подчеркнул мэр, БКЛ делается для изменения ситуации в метро в целом.

"Потом к этому кольцу уже могут примыкать дополнительные радиальные направления. Троицкая, Бирюлевская, Рублевская линии. Троицкую линию полным ходом строим. Рублевская и Бирюлевская - в активной стадии проектирования", - уточнил Собянин.

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