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"Продолжим работу": Собянин рассказал о будущем программы реновации

20:49
  • среда
  • 24 августа 2022

Всё идёт по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал продолжить работу по программе реновации, несмотря на экономические вызовы. Об этом он заявил в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на телеканале "ТВ Центр".

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Ведущий прямого эфира спросил: "Буквально на прошлой неделе Вы встречались с новоселами, которые переезжают в новый жилой квартал в Очаково. И такие встречи у Вас каждую неделю. Вы принимаете вместе с ними дома, общаетесь с застройщиком. Так как доходы города будут вероятно расти не такими темпами как прежде, не скажется ли это на сроках программы реновации?"

Собянин ответил: "Будем продолжать работу. По первому этапу программы нет сомнений. Самый затратный проект начнется в будущем. Пока мы все рассчитали, мы должны пройти сложный период. Мы идем по графику. Он поэтапный".

Ранее стали известны районы Москвы с наибольшим количеством переданных под заселение новостроек по программе реновации. Среди них Кузьминки, Люблино, Северное Измайлово, Бескудниковский район, Проспект Вернадского и Царицыно.

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