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Собянин напомнил о реконструкции 200 поликлиник в Москве

20:56
  • среда
  • 24 августа 2022

Ранее планировалось реконструировать только 100 поликлиник

Москва фактически удвоила программу реконструкции поликлиник. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр", отвечая на вопрос о влиянии ситуации в экономике на эту программу.

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"Мы вместо 100 поликлиник, которые хотели реконструировать, сначала назвали цифру 150, а теперь вообще 200" - сказал мэр.

Собянин отметил, что реконструкция поликлиник - это не ремонт, а фактически строительство новых учреждений на месте старых.

"От старых остается только остов, и то не всегда. Все остальное, начиная от подвала и заканчивая крышей, оборудования – все новое", - заявил Собянин в прямом эфире программы "Наш город. Диалог с мэром".

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