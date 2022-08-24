В России появится единый центр по борьбе с лесными пожарами

О создании структуры зашла речь сегодня на совещании у Владимира Путина

В России необходимо создать единый центр по ликвидации лесных пожаров. Борьба с огнём должна быть организована как на региональном, так и на федеральном уровне. Об этом говорили на специальном совещании, которое в формате видеоконференции провёл президент. В этом году аномально жаркий август и отсутствие дождей усугубляет ситуацию в европейской части страны. Самая сложная ситуация - в Рязанской области. Огонь из-за ветреной погоды продолжает распространяться и сейчас движется в сторону Подмосковья.

В этом году лесных пожаров в стране почти в 3 раза меньше, чем в прошлом, но из-за аномальной жары ситуация непростая. В фокусе внимания участников совещания - Рязанская и Нижегородская области, Республика Марий Эл. В последних двух введут межрегиональный режим ЧС. В лесах сохраняется высокий класс пожарной опасности, а тушение действующих очагов осложняет труднодоступная местность.

"В этой связи прошу руководство регионов и МЧС взять ситуацию на особый контроль. А на федеральном и на региональном, муниципальном уровне нужно принять все неотложные меры по ликвидации пожаров и надёжной защите людей. Безусловно, надо параллельно действовать в направлении оказания помощи людям по преодолению тех сложностей, которые возникли в результате этих пожаров, и, безусловно, нужно действовать на опережение. В том числе, хочу это ещё раз повторить, это касается работы по сохранению лесного фонда и животного мира", - заявил Владимир Путин.

В Рязанской области населенные пункты пока отстоять удалось. На тушении пожаров задействованы аэромобильные группировки из шести соседних областей. Из 10 тысяч задействованных там спасателей 9 тысяч прибыли из столицы. В самом Московском регионе ситуация стабильная, серьезных возгораний нет. Помогают профилактические меры - обводнение торфяников. Мэр Москвы выразил готовность помочь с распространением этой практики по стране и предложил обязывать регионы помогать соседям, а не ждать, пока те пришлют подкрепление добровольно.

"Дело в том, что смог распространяется на расстояние до 400 км, накрывая близлежащие регионы, и сегодня смогом и дымом из Рязанской области накрывается периодически порядка 20 млн жителей из других регионов. Поэтому, конечно, в таких случаях надо принимать уже официальные решения федерального реагирования и не только просить, но и обязывать близлежащие регионы выделять необходимую технику и людей для оперативного тушения пожаров", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"К сожалению, задымление есть в Москве. Роза ветров такая, что из Рязанской области до Москвы доносит дым, создает проблемы для людей. В этой связи Сергей Семенович правильно делает, когда оказывает помощь коллегам-соседям, это нужно делать и в интересах местных жителей, и в интересах москвичей", - заявил Путин.

Сейчас в Рязанской области с воздуха с пламенем борются три Ил-76, 2 самолета-амфибии Бе-200 и 5 вертолетов. Сюда перебросили тяжелую инженерную технику спасательных центров МЧС. Но локализацию очагов огня осложняют порывистый ветер и нехватка гусеничной техники.

"Применение гусеничной техники повышенной проходимости показывает свою высокую эффективность в борьбе с лесными пожарами. К сожалению, нередко отмечаем ее нехватку на местах, что снижает возможности наземной группировки для своевременной локализации очагов возгораний", - заявил Александр Куренков, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России.

Глава правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров пояснил: в случае необходимости принятия решений по дополнительной технике или людям это будет происходить мгновенно.

"Наш внутренний КПИ - 24 часа на тушение и локализацию любого пожара, это действительно сейчас во всех наших внутренних документах прописывается", - сказал Дмитрий Григоренко, заместитель председателя правительства Российской Федерации, председатель правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров.

На совещании было предложено создать единый механизм управления пожаротушением. Это позволит объединить парк техники и координировать действия спасателей. А значит быстрее бороться с огнем. Сейчас за леса отвечает Росавиалесохрана, за населенные пункты - МЧС.

Владимир Путин назвал важной темой создание единого центра по борьбе с лесными пожарами, но не поддержал предложение передать Авиалесохрану от Рослесхоза к МЧС. Президент попросил председателя правительства посетить регионы, столкнувшиеся с разгулом стихии. Глава правкомиссии по ликвидации лесных пожаров отправится в Рязанскую, Нижегородскую области и Республику Марий Эй. А мэр столицы - в Рязанскую область, где работает московская группировка спасателей. Президент также дал поручение подготовить предложения о выделении дополнительных средств для ликвидации последствий возгораний и оказания помощи людям.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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