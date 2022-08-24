Собянин рассказал о самых больших проектах благоустройства в Москве

Их планируется завершить к концу осени

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в прямом эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на телеканале "ТВ Центр", что благоустройство большинства объектов будет закончена ко Дню города.

"Часть проектов будет длиться до ноября. Например, Покровское-Стрешнево, Битца, Яуза. Это просто гигантские проекты на огромной площади. Потребуется еще время", - уточнил при этом глава города.

Как добавил Собянин, сегодня в Москве реализуется более 2000 объектов благоустройства - это в том числе парки, улицы и набережные.

День города в Москве будут отмечать 10 и 11 сентября.

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