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Собянин поздравил москвичей с наступающим Днем города

21:09
  • среда
  • 24 августа 2022

Он отметил трудолюбие и энергию жителей столицы

Сергей Собянин поздравил москвичей с наступающим Днем города и пожелал им здоровья, удачи и уверенности в завтрашнем дне.

"Мы живем в необычное время с уникальными, сложными вызовами. И то, что Москва, москвичи, благодаря их трудолюбию, энергии, побеждают все вызовы, сложности, санкции, – я думаю, это самое главное в этом юбилее. Ведь юбилей заключается не в количестве лет, а в количестве достижений, качестве жизни", - сказал мэр в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на телеканале "ТВ Центр".

Он отметил, что культурные мероприятия по случаю Дня города будут проходить практически на всех площадках.

В этом году Москва отметит 875 лет.

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