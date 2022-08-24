Прямой эфир с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Полная версия

Мэр ответил на вопросы москвичей

Лесные пожары в Рязанской области, экономика Москвы, реконструкция поликлиник и строительство объектов транспортной инфраструктуры. Эти и другие темы обсуждались в прямом эфире "ТВ Центра" в программе "Наш город. Диалог с мэром". Сергей Собянин ответил на волнующие москвичей вопросы.

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