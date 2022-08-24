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Джилл Байден повторно заразилась коронавирусом

21:44
  • среда
  • 24 августа 2022

Симптомов у первой леди нет

Первая леди США Джилл Байден повторно заразилась COVID-19, сообщает CNN.

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Первый раз положительный тест на коронавирус супруга президента Соединенных Штатов получила 15 августа, после чего ушла на самоизоляцию. 21 августа Джилл Байден сдала два отрицательных теста.

"Байден вновь получила положительный результат во время тестирования на антитела к COVID-19 в среду", - передает телеканал.

Симптомов у первой леди пока нет. Тест самого главы Белого дома в среду был отрицательным.

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