ВСУ хотят взорвать водонапорную станцию в ДНР

И обвинить в этом Россию

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга, что украинские боевики планируют взорвать водонапорную станцию в ДНР и обвинить войска России в неизбирательных ударах по объектам жизненно важной инфраструктуры.

"В случае подрыва станции без водоснабжения останутся 11 населенных пунктов с общей численностью населения до 12,5 тыс. человек", - уточнили в ведомстве.

Вместе с тем на прилегающей к станции территории националисты разместили дальнобойную артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты, а также позиции ВС России.

Кроме того, стало известно, что в Славянске Донецкой народной республики в здании профессионально-технического училища №146 украинские националисты оборудовали казарму и опорный пункт, вблизи образовательного учреждения разместили артиллерию и РСЗО.

В Николаеве в здании профессионального училища №7 по улице Гетмана Сагайдачного украинскими военными оборудованы казарма и склад боеприпасов, в Харькове в здании общежития на улице Погорелова боевиками подразделений территориальной обороны развернут опорный пункт.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"