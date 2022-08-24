ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жена Сильвестра Сталлоне подала на развод

22:40
  • среда
  • 24 августа 2022

Пара прожила вместе 25 лет

Американский актер Сильвестр Сталлоне разводится с Дженнифер Флавин. Об этом сообщил портал TMZ.

Инициатором разрыва стала супруга. Она обвинила мужа в растрате общих сбережений и собирается через суд требовать компенсации. На время бракоразводного процесса она хочет получить права на их общий дом.

Слухи о расставании Сталлоне и Флавин поползли после того, как актер заменил тату: вместо портрета жены на его бицепсе появился пес. Сам актер заверил, что перебил тату, потому что хотел обновить портрет супруги, но остался недоволен результатом.

Сталлоне и Флавин поженились в 1997 году. У них есть три общих дочери: София, Систин и Скарлет Роуз. Также у Сталлоне было два сына от первого брака. Один из них, Сейдж Сталлоне, скончался в 2012 году от сердечного приступа.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин
Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.