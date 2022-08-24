Жена Сильвестра Сталлоне подала на развод

Пара прожила вместе 25 лет

Американский актер Сильвестр Сталлоне разводится с Дженнифер Флавин. Об этом сообщил портал TMZ.

Инициатором разрыва стала супруга. Она обвинила мужа в растрате общих сбережений и собирается через суд требовать компенсации. На время бракоразводного процесса она хочет получить права на их общий дом.

Слухи о расставании Сталлоне и Флавин поползли после того, как актер заменил тату: вместо портрета жены на его бицепсе появился пес. Сам актер заверил, что перебил тату, потому что хотел обновить портрет супруги, но остался недоволен результатом.

Сталлоне и Флавин поженились в 1997 году. У них есть три общих дочери: София, Систин и Скарлет Роуз. Также у Сталлоне было два сына от первого брака. Один из них, Сейдж Сталлоне, скончался в 2012 году от сердечного приступа.

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