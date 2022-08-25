Тайный сигнал: Джонсон почесал зад перед рукопожатием с Зеленским

Визит британского премьера в Киев омрачился скандалом

Барин приехал! Настоящий, с самой Британии. Борис Джонсон наведался в Киев к своему большому другу Зе. Поздравить с днём незалежности, о делах покалякать. Но вышел небольшой конфуз.

То ли это такая британская традиция, то ли дружба Бориса и Владимира стала столь интимной, что тонкости этикета отброшены. Мировая пресса только и обсуждает, как Джонсон одной и той же рукой успел и почесаться сзади, и поприветствовать президента Украины. Некоторые усмотрели в этом неприличный выпад и даже тайный сигнал, который Борис посылает украинскому руководству.

Но в Киеве конфуза не заметили и выдали британскому другу "Орден свободы", с пояснением - за "преданную поддержку независимости страны". На смену артистичному Джонсону идет Лиз Трасс, нынешний министр иностранных дел Королевства, которая уже каталась на танке вдоль российских границ, фактически призналась Сергею Лаврову, что не знает, что Ростовская область - это территория России. И вот выступила с заявлением, от которого вздрогнули даже яростные противники Москвы. На встрече с членами консервативной партии прозвучал вопрос - а вы, в случае чего, готовы использовать ядерное оружие, чтобы родину защитить?

- Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это.

Представитель нашего МИДа Мария Захарова в своем Телеграм-канале поддержала будущего премьера Британии: "Это безупречное начало для новой серии "Остина Пауэрса". Теперь роль "человека-загадки международного масштаба" играет женщина".

На фоне бойких англосаксов явно приунывшим выглядит президент Франции Эммануэль Макрон, поделившийся со своими министрами трезвой мыслью на заседании кабинета: "Все это вместе - окончание изобилия, беззаботности и очевидности - это большое потрясение, которое мы переживаем, перед лицом которого наши соотечественники могут проявить сознательность".

Какую сознательность должны проявить французы на фоне окончания эпохи изобилия, Макрон не сказал. А вот украинский "Орден Свободы" для Бориса Джонсона, уходящего в отставку, весьма ироничный жест.

Он теперь действительно свободен. Как человек, у которого в действительности всё не так, как на самом деле.

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