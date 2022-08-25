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Сорвал диверсию неонацистов: названы новые герои спецоперации

08:45
  • четверг
  • 25 августа 2022

Наши военнослужащие продолжают выполнять боевые задачи

В Министерстве обороны рассказали о новых подвигах наших военнослужащих, которые с честью и мужеством защищают жителей Донбасса.

Сержант Сергей Токарь выполнял задачи по обеспечению радиосвязью роты мотострелков с первых дней спецоперации. Также он принимал участие в боях с неонацистами при освобождении населённых пунктов. Получил ранение, но продолжил выполнять свой воинский долг вплоть до эвакуации в медицинский пункт.

Подразделение старшего сержанта Дениса Стародубова обеспечивало наших артиллеристов боеприпасами. Во время очередного рейса автомобиль Дениса попал под обстрел, но он смог вывести машину из-под огня и вовремя доставить снаряды на позиции. Благодаря этому наши военные не остались без миномётной поддержки.

Командир взвода морской пехоты гвардии старший лейтенант Владислав Аланкин, сопровождая колонну российской бронетехники, обнаружил взрывчатку на опорах автомобильного моста и сорвал диверсию неонацистов. Морпехи также вычислили скрытые огневые точки и уничтожили до 20 украинских радикалов.

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