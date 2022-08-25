Минобороны показало боевую работу артиллерийских установок "Малка"

Они используются в ходе спецоперации

В зоне проведения специальной военной операции наши подразделения применяют самое современное вооружение. Минобороны опубликовало кадры боевой работы самоходных артиллерийских установок "Малка".

Точными ударами они уничтожают цели противника на расстоянии до 40 километров - используют осколочно-фугасные боеприпасы. Для разведки и наведения орудий используют беспилотники, причём боевые задачи выполняются и днём, и ночью, а после уничтожения целей самоходки оперативно меняют позицию, чтобы избежать попадания под ответный удар вражеской артиллерии.

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