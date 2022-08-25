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Канада пообещала передать Германии пять турбин для "Северного потока"

08:21
  • четверг
  • 25 августа 2022

Об этом рассказали в канадском МИД

Оттава планирует передать Берлину пять газовых турбин для газопровода "Северный поток", которые пока находятся на ремонте в Монреале. Об этом в среду, 24 августа, рассказала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
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Глава канадского МИД уточнила, что "это именно то, о чем нас попросила Германия".

По словам Жоли, Россия "должна как можно скорее пересмотреть свой отказ" забрать уже переданную Германии турбину Siemens для установки на газопроводе "Северный поток", сообщает телеканал CBC.

Ранее сообщалось, что очередной резкий скачок цен на газ в Европе произошел после сообщения о том, что "Северный поток" будет полностью остановлен на трое суток — с 31 августа по 2 сентября. Причина — плановое техобслуживание единственной рабочей турбины на компрессорной станции "Портовая".

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