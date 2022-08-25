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Германия признала дефицит оружия

08:39
  • четверг
  • 25 августа 2022

Поставки вооружений Украине находятся "на тонкой грани"

В бундесвере сложилась "абсолютная" нехватка вооружений, промышленность ФРГ выделила специальные мощности для производства оружия для Киева. Об этом в среду, 24 августа, рассказала германский министр иностранных дел Анналена Бербок.
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По словам Бербок, поставки вооружений из Германии на Украину идут "по тонкой грани" в связи с возникшим в ФРГ дефицитом оружия. При этом министр заявила, что с точки зрения Украины, поставки следовало отправить "вчера, а не сегодня", однако власти Германии обязаны думать в долгосрочной перспективе.

Бербок выразила уверенность в том, что осенью Украине необходимо будет поставить дополнительное вооружение и быть готовыми, что вооруженный конфликт с Россией не закончится в 2022 году, сообщает ZDF.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюз озабочен расширением производства оружия для собственных нужд. С учетом развития геополитической ситуации Европе надо укреплять автономию, в том числе в сфере обороны, отметил Бретон.

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