В Вашингтоне боятся публикации доказательств бесчинств националистов

В США явно опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников националистического батальона "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в России). Об этом говорится в заявлении российского посольства в Соединенных Штатах, опубликованном в четверг, 25 августа.

Как отметила дипмиссия в своем Telegram, международный трибунал в Мариуполе поможет “пролить свет на истинную сущность киевского режима, из которого США старательно создают светлый и героический образ”.

Благодаря этому американские граждане “наконец-то узнают, что в действительности их правительство помогает тем, кто целенаправленно убивает мирных граждан и издевается над русским населением Донбасса и Украины”.

Хотя в адрес России звучат безосновательные обвинения, связанные с проведением трибунала над украинскими военными преступниками, Москва в полной мере соблюдает Женевские конвенции и гарантирует украинским военнопленным надлежащие условия содержания. Этого нельзя сказать о киевском режиме, боевики которого жестоко обращались с попавшими в плен российскими военнослужащими, подчеркнули в посольстве.

По всем вопросам о событиях в Мариуполе российские дипломаты предложили США обращаться к властям ДНР — независимого государства.

Ранее Генеральная прокуратура России рассказала, что собрала достаточные доказательства совершения членами объединения "Азов" преступлений экстремистской и террористической направленности, в том числе факты участия обученных в нем наемников в военных действиях, обеспечении их оружием и боеприпасами.

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