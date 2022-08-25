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Антироссийское заявление по Украине поддержали меньше трети членов ООН

09:17
  • четверг
  • 25 августа 2022

Среди них - страны Евросоюза, США, Великобритания

Совместное антироссийское заявление по конфликту на Украине, опубликованное в среду, поддержали 58 стран ООН — менее трети от 193 государств, входящих во всемирную организацию.
В Совбезе ООН обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Заявление представил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. В нем содержалась критика действий России и призывы к ней немедленно прекратить боевые действия.

Заявление поддержали, в частности, члены Евросоюза, США, Великобритания, Грузия, Турция, Швейцария, а также несколько стран Азии и Латинской Америки, сообщает ТАСС.

Ранее Россия распространила в Совете Безопасности и Генассамблее ООН фотосвидетельства обстрелов Украиной Запорожской атомной электростанции. Российский постпред при международной организации также перечислил обстрелы Запорожской АЭС, совершенные украинскими военными за последние дни.

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