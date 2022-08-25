В России начались продажи туров с кешбэком на осень и зиму

Отправиться в поездку можно с 1 октября до 25 декабря

Продажи туров по России в рамках программы туристического кешбэка на осень и зиму начались в ночь на четверг, 25 августа. Они продлятся до 10 сентября 2022 года.

Отправиться в поездку с кешбэком в любой регион России можно будет с 1 октября до 25 декабря 2022 года, в круиз — с 1 сентября и до окончания навигации.

Возврат средств составит 20%, максимальная сумма — 20 тысяч рублей. Путевка должна быть оплачена картой "Мир", а длительность поездки — составлять не менее трех ночей.

Наряду с этим будет действовать повышенный кешбэк для путешествий на Дальний Восток при бронировании напрямую в гостинице, участвующей в программе. Он составит 20%, максимум — 40 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Ранее о новом этапе программы туристического кешбэка рассказал глава правительства Михаил Мишустин. Повышение доступности путешествий по России — одна из приоритетных задач кабмина в данной сфере, поэтому в программе участвуют все российские регионы. В правительстве надеются, что этой возможностью воспользуются около 600 тысяч человек.

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