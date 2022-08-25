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США допустили поставки Украине истребителей

10:00
  • четверг
  • 25 августа 2022

Накануне Вашингтон анонсировал новый пакет военной помощи Киеву

Соединенные Штаты рассматривают возможность поставок Киеву истребителей. Об этом в среду, 24 августа, рассказал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль.
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По словам замглавы Пентагона, "истребители остаются на рассмотрении, но финальное решение на этот счет принято не было".

Приоритетом американских властей в настоящее время Каль назвал обеспечение возможности, чтобы "украинцы могли применять самолеты, которые у них есть сейчас, чтобы оказать влияние на ход текущего конфликта".

Что касается самолетов, например, четвертого поколения, то они могли бы быть доставлены на Украину только через несколько лет, цитирует замминистра ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон выделил Украине рекордный пакет военной помощи — объемом 2,98 млрд долларов. Это позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, системы защиты от беспилотников и радары, чтобы страна "могла продолжать обороняться в долгосрочной перспективе", заявил американский лидер.

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Украинский истребитель
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