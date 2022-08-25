Папа Римский недоволен давлением Зеленского на него из-за России

Франциск не разделяет позицию украинского президента

Давление Владимира Зеленского на папу Римского вызывает недовольство Франциска. Об этом рассказал специалист по Ватикану, журналист IL Fatto Quotidiano Марко Полити.

После последнего разговора с понтификом Зеленский заявил, что Киеву нужна поддержка религиозных лидеров для распространения негативной информации о России.

"Ватикану не нравится, когда понтифику говорят, что ему делать", — объяснил журналист.

Не понравилось Ватикану и то, что Киев подверг цензуре телевизионную трансляцию папского крестного хода, поскольку в нем выражалась идея мира между украинцами и россиянами.

Кроме того, украинские президент продолжает давить на Франциска, пытаясь добиться его визита в Киев. Однако, как заявляет Полити, понтифик не хочет ехать в украинскую столицу, не побывав в Москве.

В Ватикане также считают, что Зеленский пытается "втянуть папу в нарратив", согласно которому Киев представляется невинной жертвой, а образ России демонизируют. Франциск эту позицию не разделяет, уверен Марко Полити.

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