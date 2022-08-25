Россияне хотят получать на пенсии 50-100 тысяч рублей

84% опрошенных собираются получать дополнительный доход

Россияне назвали размер дохода на пенсии для комфортной жизни. Почти половина (47% опрошенных) хотели бы получать 50-100 тысяч рублей.

18% россиян считают комфортным доход на пенсии в 100-150 тысяч. 15% уверены, что им достаточно 50 тысяч. На доход в 150-200 тысяч надеются 10% респондентов. Столько же хотят получать на пенсии 200 тысяч и выше. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса Работа.ру и СберНПФ, которые приводят "Известия".

84% опрошенных планируют получать дополнительный доход на пенсии, а 46% собираются жить на накопления.

Остальные респонденты не планируют или не задумываются о других источниках дохода, либо надеются на пассивный доход от вкладов, инвестиций и накопительных счетов.

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