Есть погибшие

Прицельный огонь открыли киевские неонацисты по жилым районам Горловки. Погибла женщина. Ранены двое детей. Также есть жертвы в Ясиноватой. Украинские боевики выпустили десятки снарядов из установок "Град", применили натовские боеприпасы. Российские войска и бойцы народных республик Донбасса уничтожают технику противника, подавляют огневые точки.

Ракета "Точка-У", выпущенная украинскими националистами по городу Ровеньки, попала точно в корпуса местного автопарка. Здание и гаражи полностью разрушены. Осколки насквозь прошили автобусы. Дымы от разрывов поднимаются над Горловкой, Донецком, Ясиноватой. В результате сегодняшней атаки ВСУ погибли как минимум 5 человек. Еще 14 ранены.

Обнаружить точки, откуда националисты вели огонь, не просто. Они сразу меняют позиции. Прячут "Хаймарсы" и гаубицы в укрытиях. Но разведке удалось установить квадрат, где заметили передвижение техники ВСУ. К передовой скрытно перебрасывают тяжелые огнеметные системы "Солнцепек". И через минуты район, где находятся радикалы, накрывают шквальным залпом.

Разрывы хорошо видны с воздуха. Уничтожены три расчета националистов. В том числе и американская гаубица М-777. В бой вступают танковые подразделения ополченцев. Огонь прямой наводкой. "Броню" прикрывают беспилотники союзных сил. Там, где еще мгновение назад в засаде сидели националисты с противотанковыми установками, теперь только пыль и обломки.

Впрочем, ликвидация боевиков на переднем крае - это только часть работы. Другая, еще более важная - уничтожить так называемые центры принятия решений и штабы. А они всегда в глубине фронта. Но и там, за 40 километров от передовой, гремят мощные взрывы. Залпами ведут интенсивный обстрел самоходные "Малки". Поддерживают наступающие передовые части.

Подвижки в освобождении Донбасса серьезные. Сегодня 75 процентов территории Марьинки - под контролем союзных сил. Батальон резервной бригады ВСУ, который пытался удержать город, ликвидирован практически на две трети. Штурмовые отряды ополченцев вошли в Новомихайловку. В Песках над захваченным опорным пунктом радикалов, который ополченцы называли "рейхстагом", водружен флаг Победы. В Соледаре за сутки потери ВСУ составили более 300 человек убитыми и ранеными. А группировка националистов в Авдеевке, может оказаться в полном окружении.

Практически полностью открыта дорога на Артемовск. Это заметно облегчит союзным силам переброску подкреплений, боеприпасов и вооружений для решающего штурма.

В поселке Константиновка канонады не слышно. Но тоже шумно. Работают строительные миксеры, дрели, "болгарки". На освобожденных территориях все силы брошены на восстановление школ. В Константиновке ремонт почти закончен. Осталось уложить ступеньки на крыльце. Классы уже сверкают свежей краской.

Главное, что радует педагогов и особенно Оксану Ландырь - обучение теперь будет идти на русском языке и по российским программам. А сама Оксана - учительница истории - сможет честно и не опасаясь репрессий рассказывать детям о том, как появилась Киевская Русь, как их деды боролись с фашистами и что такое современный нацизм.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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