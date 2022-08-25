Небензя: Запад становится соучастником преступлений киевского режима

Постпред России при ООН выступил на заседании Совета безопасности организации

Зарубежные специалисты по психологическим атакам устраивают фальсификации такого масштаба, каких мир не видел со времён нацистской пропаганды. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации. Дипломат назвал Запад соучастником преступлений киевского режима против мирного населения и указал на садистский характер украинских военных операций.

Бенефис Владимира Зеленского в Совете Безопасности ООН вышел "смазанным", хотя жанр онлайн-выступления он освоил давно. Однако на этот раз украинского лидера подвела видеосвязь – треть его слов пропала из-за помех. И присутствующим оставалось лишь догадываться, что он хотел сказать.

Российская делегация изначально выступила против виртуального участия Зеленского, напомнив правило: докладчик должен физически присутствовать на заседании Совета. Но по случаю дня независимости Украины, или просто потому что Киеву теперь дозволено всё, украинского президента вежливо выслушали. Тем не менее, режим Зеленского проигрывает битву за умы, а западные спонсоры, воюющие против России до последнего украинца, все глубже погрязают в поддержке античеловечного режима, заявил постпред России Василий Небензя.

"При этом еще и стреляют себе в ногу тщетными попытками изолировать Россию политически и экономически. Впрочем, за это вам отчитываться перед вашими собственными избирателями и налогоплательщиками, как и отвечать перед международным сообществом за беспрецедентную и лживую кампанию по дискредитации России, которую вы развязали. Никогда еще после геббельсовской нацистской пропаганды Россия, мир не сталкивался с подобным уровнем фальсификации и подтасовок, которую продвигают западные и украинские специалисты по психологическим операциям", - заявил Небензя.

Постоянный представитель России обратил внимание на инициативу генсека ООН Антонио Гутерриша, которую принято считать "историей успеха". Речь о "черноморской инициативе" - беспрепятственному выходу сухогрузов с продуктами и товарами из украинских портов. Однако лишь одно из 34-х судов за прошедший месяц направилось в Африку. И это никак не согласуется с изначально заявленной целью – борьбой с голодом в странах, где жители остро нуждаются в зерне, подчеркнул Небензя.

Василий Небензя призвал не препятствовать экспорту российского продовольствия и удобрений на мировой рынок и напомнил, что это прописано в стамбульских соглашениях. Однако договоренность до сих пор не реализована: российские сухогрузы пока не покидали морские порты. Путем переговоров постпред России видит выход из конфликта на Украине, однако Киев потерял аппетит к диалогу после того, как Запад начал снабжать ВСУ оружием. Хотя и своих боеприпасов, в том числе запрещенных международными конвенциями, у вооруженных формирований хватает. Чем это обернулось, Небензя продемонстрировал наглядно. Он принес в штаб-квартиру ООН муляжи "Лепестков" - противопехотных мин, которые в последнее время ВСУ регулярно сбрасывают на улицы Донецка.

"Это люди, наступившие на "Лепестки", - наглядное доказательство методов войны, которые практикует киевский режим. Ещё раз подчёркиваю: мины размещают в жилых кварталах, не имеющих никакого стратегического значения", - заявил Небензя.

По информации российской стороны, за последние недели от разрыва "Лепестков" погибли и получили ранения 47 мирных жителей.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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