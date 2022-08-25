Важнее собственные проблемы: в Европе зреет конфликт из-за Украины

Цены на электричество в ЕС продолжают расти

Цена на газ в Европе сегодня превысила 3200 долларов за тысячу кубометров. Долгожданная новость для ЕС – Канада, наконец, согласилась вернуть России отремонтированные турбины для "Северного потока". Но как скоро Оттава выполнит своё обещание и поможет ли это преодолеть энергетический кризис, остаётся под вопросом. В военной сфере тоже проблемы. В Германии не осталось резервов техники, признались в оборонном ведомстве. А США растянут поставки Украине на долгие годы.

День независимости Украины Джо Байден отметил выделением Киеву трех миллиардов долларов на военные нужды. Это крупнейший пакет помощи за время специальной военной операции. Комментируя принятое Белым домом решение, заместитель министра обороны Колин Каль заявил, что этот транш далеко не последний.

"Поставки этого пакета USAID начнутся в ближайшие несколько месяцев и продолжатся в дальнейшем. Хотя многие из этих поставок не предназначены для непосредственного участия в сегодняшней борьбе, они сформируют костяк будущих сил Украины, способных защищать ее долгие годы", - отметил он.

Получилось витиевато и эксперты сразу же раскрыли глубинный смысл послания. Да, помощь действительно будет поступать месяцы и годы, но причина в том, что американская промышленность, скорее всего, не готова быстро выполнять столь объемные заказы. Речь идет о ЗРК "Хаймарс", контрартиллерийских радарах, беспилотниках Puma и системах противодействия беспилотникам VAMPIRE.

А распечатывать армейские резервы в Штатах, судя по всему, не хотят. Впрочем, как бы то ни было, очевидно, что отказываться от помощи Киеву Вашингтон не намерен. Чего не скажешь о всей Европе. Там в недрах ведущих столиц зреет конфликт вокруг ситуации на Украине. И об этом уже открыто пишет европейская пресса.

Вот и недавняя идея французского генерала Мишеля Яковлева направить на Украину войска НАТО, в том числе французские подразделения, судя по всему, не находит поддержки ни в правительстве, ни в обществе. Такое мнение высказал обозреватель Boulevard Voltaire Арно Флорак:

"Украина - не невинная страна, на которую напал кровожадный русский волк. Именно таков американо-украинский дискурс, но мы знаем, что обе стороны постоянно лгут. Генерал Яковлев говорит: Украина одна проливает кровь. Но наш ли этот конфликт? Мы уже, по словам Виктора Орбана, прострелили себе лёгкие неумелым набором санкций, продиктованных чистой идеологией. Добавим ли мы к этому участие французских солдат?"

Накануне зимы Европа все глубже задумывается о собственных проблемах. Цены на электричество при остром дефиците газа выросли с недавних 32 до 400 евро за мегаватт/час в Скандинавии и до 600 евро в Германии. А ведь еще год назад запредельной считалась цена в 75-100 евро.

Олаф Шольц в ходе своего визита в Канаду, похоже, все-таки уговорил Оттаву вернуть из ремонта остальные российские турбины для "Северного потока". Вот только памятуя нелегкий путь первой из них, заявление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли оптимизма не вызывает.

В Европе любят говорить об альтернативной энергетике. Но спасет ли она привыкший жить в комфорте континент. Например, ветрогенераторы. Ветер - источник энергии хотя и бесплатный, но непостоянный. К тому же, нередко подводит и техника. По оценкам специалистов, ежегодно в мире сгорают около 120 ветрогенераторов. А экологический ущерб от них еще до конца не изучен.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"