В Финском заливе прошла акция, посвященная защитникам Балтики в годы ВОВ

Почтили память моряков

В Финском заливе прошла масштабная акция, посвящённая морякам-защитникам Балтики, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. В торжественной церемонии приняли участие родственники экипажей затонувших кораблей "Буря" и "Фугас", которые впервые смогли почтить память моряков на местах их гибели. Водолазы Русского географического общества обнаружили затонувшие судна во время майской экспедиции.

Подробнее – в репортаже Анны Морозовой

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"