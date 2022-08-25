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В Финском заливе прошла акция, посвященная защитникам Балтики в годы ВОВ

11:59
  • четверг
  • 25 августа 2022

Почтили память моряков

В Финском заливе прошла масштабная акция, посвящённая морякам-защитникам Балтики, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. В торжественной церемонии приняли участие родственники экипажей затонувших кораблей "Буря" и "Фугас", которые впервые смогли почтить память моряков на местах их гибели. Водолазы Русского географического общества обнаружили затонувшие судна во время майской экспедиции.

Подробнее – в репортаже Анны Морозовой

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Акция "Моряки-защитники Балтики"
Акция "Моряки-защитники Балтики"
Акция "Моряки-защитники Балтики"
Акция "Моряки-защитники Балтики"
Акция "Моряки-защитники Балтики"
Акция "Моряки-защитники Балтики"
Акция "Моряки-защитники Балтики"
Акция "Моряки-защитники Балтики"
Акция "Моряки-защитники Балтики"
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Акция "Моряки-защитники Балтики"
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