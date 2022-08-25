ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин прибыл в охваченную пожарами Рязанскую область

09:53
  • четверг
  • 25 августа 2022

Он сразу отправился на облет территории

Сергей Собянин в четверг прибыл в Рязанскую область, где горят леса. Вместе с мэром Москвы в регион прибыли вице-премьер правительства России Дмитрий Григоренко, глава МЧС Александр Куренков и министр природных ресурсов Александр Козлов.

Как сообщает ТАСС, они сразу отправились на облет горящих лесов.

Накануне в ходе совещания по борьбе с природными пожарами с президентом Сергей Собянин предложил Владимиру Путину поручить ему съездить в Рязанскую область, чтобы проверить работу московских спасателей. Глава государства дал согласие. Кроме того, Путин одобрил действия Собянина. По словам президента, московский мэр правильно делает, что помогает соседним регионам в борьбе с лесными пожарами.

Сергей Собянин надеется, что в ближайшие дни природные пожары на территории Рязанской области будут локализованы и постепенно пойдут на убыль. Об этом ранее он заявил в интервью телеканалу "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Сергей Собянин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.