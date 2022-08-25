Собянин прибыл в охваченную пожарами Рязанскую область

Он сразу отправился на облет территории

Сергей Собянин в четверг прибыл в Рязанскую область, где горят леса. Вместе с мэром Москвы в регион прибыли вице-премьер правительства России Дмитрий Григоренко, глава МЧС Александр Куренков и министр природных ресурсов Александр Козлов.

Как сообщает ТАСС, они сразу отправились на облет горящих лесов.

Накануне в ходе совещания по борьбе с природными пожарами с президентом Сергей Собянин предложил Владимиру Путину поручить ему съездить в Рязанскую область, чтобы проверить работу московских спасателей. Глава государства дал согласие. Кроме того, Путин одобрил действия Собянина. По словам президента, московский мэр правильно делает, что помогает соседним регионам в борьбе с лесными пожарами.

Сергей Собянин надеется, что в ближайшие дни природные пожары на территории Рязанской области будут локализованы и постепенно пойдут на убыль. Об этом ранее он заявил в интервью телеканалу "ТВ Центр".

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