ФСБ предотвратила теракты в Калининградской области

Их готовил сторонник запрещенной организации "Азов"

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на территории Калининградской области. Его планировал 55-летний сторонник запрещенной террористической группировки "Азов". Свою вину мужчина уже признал.

"Выявлен и задержан местный житель, гражданин Российской Федерации, вынашивавший намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении объектов Балтийского флота ВМФ РФ и военнослужащих, а также аэропорта "Храброво", - сообщили в Центре общественных связей.

После совершения диверсии мужчина планировал сбежать из страны.

В ходе обысков у преступника найдено самодельное взрывное устройство мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте, компоненты для изготовления СВУ, а также переписка с участниками "Азова", агитационная литература и символика запрещенной организации.

Задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

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