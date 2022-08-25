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Володин предрек Европе миллиардные потери из-за визовых ограничений

10:41
  • четверг
  • 25 августа 2022

Решение закрыть въезд россиянам дорого обойдется принявшим его государствам

В случае решения запретить въезд российским гражданам в страны Евросоюза потери ЕС могут составить 21 млрд евро. Об этом в четверг, 25 августа, рассказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
ЕС обсудит единый подход к выдаче виз россиянам

Как написал политик в своем Telegram, "опуская железный занавес вокруг своих стран, из-за собственной дурости и невежества они наказывают сами себя".

Володин заявил, что предложения закрыть въезд в Европу для россиян исходят "от государств, потерявших свой суверенитет: Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Чехии, Польши, Украины". При этом 80% населения Земли не поддерживает антироссийские санкции, поэтому гражданам России "есть к кому поехать в гости".

Однако Володин призвал развивать собственную инфраструктуру, отметив, что в России огромное количество прекрасных мест. Спикер Госдумы призвал сделать все, чтобы были созданы условия для путешествий и отдыха в нашей стране.

Ранее западные СМИ отмечали, что в случае введения полного запрета на выдачу виз всем гражданам России Запад может добиться результата, противоположного желаемому. Москва получит козырь — возможность использовать это решение Запада как аргумент против него же, подчеркивая несправедливость санкционных мер.

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Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
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