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Перечислены пять сценариев развития конфликта на Украине

10:49
  • четверг
  • 25 августа 2022

Москва ждет холодов, Киев может начать партизанскую войну

Британская газета The Guardian расписала пять возможных вариантов развития кризиса на Украине в ближайшие шесть месяцев.
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Первый: конфликт зайдет в тупик и затянется еще на год. Он будет уже не таким интенсивным, как весной. За полгода Москву и Киев усадить за стол переговоров не удастся, уверен журналист Дэн Саббаг.

Второй: из-за нехватки средств Украина откажется от контрнаступлений и начнет применять тактику партизанских рейдов. Главная цель - истощить российскую армию и создать в ней хаос.

Третий: Россия будет продолжать наступление, однако ее целью будет удерживание Украины. С наступлением холодов Москва снизит темпы, чтобы сосредоточиться на тех территориях, которые уже находится под ее контролем. 

Четвертый: конфликт завершится с наступлением зимы, так как Москва намерена использовать холода как возможность для заключения мира с Киевом на своих условиях. У Украины уже начались энергетические проблемы - в Донецкой области и других прифронтовых районах нет газового отопления. Кроме того, холода спровоцируют новый миграционный и энергетический кризис в Европе.

Также не исключено, что зимой Москва и Киев уйдут в затишье, чтобы подготовиться, а затем возобновить боевые действия весной.

Пятый: исход конфликта зависит от решения стран Запада – оказывать Украине военно-экономическую поддержку или нет. Без помощи извне Украина не сможет одолеть Россию, однако США и ЕС на данный момент не оказывают достаточной поддержки. 

У Украины дефицит бюджета в пять миллиардов долларов в месяц и дальнейшая помощь со стороны ЕС обойдется еще дороже. Британский журналист не уверен, что европейцы пойдут на такие жертвы.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

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