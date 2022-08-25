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Россия завершила испытания самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя

11:08
  • четверг
  • 25 августа 2022

Испытания прошли успешно

Госкорпорация "Роскосмос" в четверг, 25 августа, сообщила об успешном завершении огневых испытаний самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ, предназначенного для перспективной ракеты-носителя "Союз-5".

Испытания проводились в НПО "Энергомаш", которое входит в госкорпорацию "Роскосмос". Двигатель проработал в общей сложности 1461 секунду за девять огневых испытаний без снятия с испытательного стенда.

Все испытания прошли штатно и подтвердили заложенные при проектировании двигателя характеристики, подчеркнули в "Роскосмосе".

Тяга двигателя должна превысить 800 тонн, что делает его самым мощным в мире, сообщает "Интерфакс".

Ранее Россия в качестве ответа на санкции прекратила поставку в США ракетных двигателей РД-180 и РД-181. Как рассказали в "Роскосмосе", у США осталось только четыре российских двигателя РД-181 для ракет Antares, которых хватит для двух пусков Cygnus. При этом адаптация Cygnus под новый носитель займет несколько лет.

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