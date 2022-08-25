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США анонсировали интеграцию Украины в систему вооружений НАТО

11:26
  • четверг
  • 25 августа 2022

На это уйдет минимум три года, считают в Пентагоне

Вооруженные силы Украины в скором времени перейдут на вооружение стандартов НАТО. Об этом в среду, 24 августа, рассказал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль.
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По словам представителя Пентагона, для полной интеграции в систему вооружений НАТО потребуется не менее трех лет. При этом не исключено, что через годы ВСУ все еще могут использовать системы и боеприпасы, которые производят на Украине.

По словам Каля, в идеале будущая украинская армия будет базироваться не на десятках разных систем, а на гораздо меньшем их количестве, которые проще поддерживать и обслуживать, сообщает РИА Новости.

Ранее в Пентагоне заявили, что Украина может получить от США новое вооружение, которое позволит Киеву изменить ситуацию на поле боя в южных и восточных районах. Вашингтон уточняет, какие новые вооружения могут быть поставлены.

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