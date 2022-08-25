В России с коронавирусом госпитализировали 3936 человек

Умер 71 пациент

За сутки в России госпитализированы 3936 заболевших коронавирусом. Об этом в четверг, 25 августа, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксированы 43919 новый случаев заражения. Выздоровели за сутки 30775 человек, скончался 71 пациент с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 8874 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 409. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 4423 человека, в Московской области – 2958.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлен 19265521 случай заболевания, зарегистрировано 383829 летальных исходов.

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