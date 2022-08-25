ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кабмин установил правила выплат выплат матерям-героиням

11:43
  • четверг
  • 25 августа 2022

Женщины, удостоенные звания "Мать-героиня", будут получать по 1 млн рублей

Российское правительство утвердило постановление о выплате единовременного денежного поощрения для матерей-героинь и кавалеров ордена "Родительская слава". Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Звание "Мать-героиня" присваивается женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Женщины, удостоенные звания "Мать-героиня", будут получать по 1 млн рублей.

С 100 тысяч до 500 тысяч рублей увеличены суммы поощрений родителям, награжденным орденом "Родительская слава". Он вручается родителям, воспитывающим семь или более детей.

Кроме того, устанавливается новая единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей награжденным медалью ордена "Родительская слава". Такой медалью награждаются родители, воспитывающие четырех и более детей.

Награжденным в 2022 году выплаты произведут из резервного фонда. Далее средства на эти цели будут закладываться в соответствующих статьях федерального бюджета, сообщает пресс-служба кабмина.

1 июня, в День защиты детей, президент России Владимир Путин поддержал идею возродить в стране почетное звание "Мать-героиня", отметив необходимость поддержки многодетных семей, материнства и детства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Мама с детьми
Мама с детьми
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.