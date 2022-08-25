Кабмин установил правила выплат выплат матерям-героиням

Женщины, удостоенные звания "Мать-героиня", будут получать по 1 млн рублей

Российское правительство утвердило постановление о выплате единовременного денежного поощрения для матерей-героинь и кавалеров ордена "Родительская слава". Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Звание "Мать-героиня" присваивается женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Женщины, удостоенные звания "Мать-героиня", будут получать по 1 млн рублей.

С 100 тысяч до 500 тысяч рублей увеличены суммы поощрений родителям, награжденным орденом "Родительская слава". Он вручается родителям, воспитывающим семь или более детей.

Кроме того, устанавливается новая единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей награжденным медалью ордена "Родительская слава". Такой медалью награждаются родители, воспитывающие четырех и более детей.

Награжденным в 2022 году выплаты произведут из резервного фонда. Далее средства на эти цели будут закладываться в соответствующих статьях федерального бюджета, сообщает пресс-служба кабмина.

1 июня, в День защиты детей, президент России Владимир Путин поддержал идею возродить в стране почетное звание "Мать-героиня", отметив необходимость поддержки многодетных семей, материнства и детства.

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