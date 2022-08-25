Бочкарев: Реконструкцию Крутицкой набережной планируется завершить в 2023 году

Готовность реконструкции набережной составляет 24%

Работы по комплексной реконструкции Крутицкой набережной планируется завершить в 2023 году. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Сейчас набережная готова на 24%.

По словам Бочкарева, в настоящее время ведется масштабная реконструкция участка Крутицкой набережной протяженностью 755 метров от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной.

"Она предполагает усиление существующей подпорной стены и строительство новых, а также демонтаж железнодорожных путей и строительство небольших очистных сооружений", - сказал Бочкарев.

Сейчас ведется строительство камер дождевой канализации и работы по укреплению оползневого склона.

После завершения строительных работ на набережной планируется высадить около 200 различных видов кустарников и деревьев, в том числе липы, ивы, гортензии, можжевельник, снежноягодник и шиповник. Также будет обустроен газон с красочными цветниками на площади более 1,5 тыс. кв. м".

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