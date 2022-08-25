ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бочкарев: Реконструкцию Крутицкой набережной планируется завершить в 2023 году

11:40
  • четверг
  • 25 августа 2022

Готовность реконструкции набережной составляет 24%

Работы по комплексной реконструкции Крутицкой набережной планируется завершить в 2023 году. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Сейчас набережная готова на 24%.

По словам Бочкарева, в настоящее время ведется масштабная реконструкция участка Крутицкой набережной протяженностью 755 метров от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной.

"Она предполагает усиление существующей подпорной стены и строительство новых, а также демонтаж железнодорожных путей и строительство небольших очистных сооружений", - сказал Бочкарев.

Сейчас ведется строительство камер дождевой канализации и работы по укреплению оползневого склона.

После завершения строительных работ на набережной планируется высадить около 200 различных видов кустарников и деревьев, в том числе липы, ивы, гортензии, можжевельник, снежноягодник и шиповник. Также будет обустроен газон с красочными цветниками на площади более 1,5 тыс. кв. м".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Реконструкцию Крутицкой набережной
Реконструкцию Крутицкой набережной
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.