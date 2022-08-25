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Генсеку НАТО не понравилось сотрудничество России и Китая в Арктике

11:59
  • четверг
  • 25 августа 2022

Это бросает вызов ценностям альянса, заявил Столтенберг

Сотрудничество России и Китая в Арктике в рамках стратегического партнерства двух стран бросает вызов ценностям и интересам НАТО. Такое заявление в четверг, 25 августа, сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
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Глава НАТО напомнил, что Пекин и Москва обязались активизировать практическое сотрудничество в Арктике в рамках углубления стратегического партнерства.

Однако это сотрудничество в Арктическом регионе нарушает интересы Североатлантического альянса, заявил Столтенберг в статье для газеты The Globe and Mail.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов рассказал, что государства, входящие в БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) и "Группу двадцати" (G20) заинтересованы в сотрудничестве с Россией в Арктике с учетом имеющихся в регионе транспортных возможностей.

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