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Шевчук обжаловал штраф за дискредитацию армии

11:58
  • четверг
  • 25 августа 2022

Жалоба подана в Верховный суд России

Защита лидера группы ДДТ Юрия Шевчука оспорила штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.
Суд объяснил штраф Шевчуку за дискредитацию ВС

Апелляцию направили в Верховный суд Башкирии через Советский суд Уфы. "Жалоба подана", - сообщил РИА Новости адвокат Шевчука Александр Передрук.

18 мая в ходе концерта в Уфе Шевчук высказался о своем отношении к спецоперации на Украине. Полицейские составили в отношении музыканта административный протокол по статье о дискредитации российской армии. 16 августа уфимский суд признал Шевчука виновным и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.

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