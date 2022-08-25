Стали известны варианты ответов тестового голосования в Москве перед выборами

Итоги будут учтены в программе "Мой район"

Стали известны варианты ответов для тестового голосования 26 августа перед предстоящими в сентябре выборами муниципальных депутатов столицы.

В этом году участники тестирования получат бюллетень с вопросом: "Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?".

В качестве ответов будут предложены разные варианты:

- новые/дополнительные детские площадки по программе "Мой район";

- новые/дополнительные спортивные площадки по программе "Мой район";

- дополнительные меры безопасности на детских площадках рядом с проезжей частью;

- дополнительные скамейки и урны в парках и скверах;

- дополнительное освещение в парках и скверах;

- дополнительные кормушки в парках для лесных животных и птиц;

- пункты проката спортинвентаря вблизи крупных спортивных площадок;

- увеличение числа спортивных и культурных мероприятий для детей и подростков на базе городской инфраструктуры;

- создание современных пешеходных зон с соответствующей инфраструктурой по аналогии с центром Москвы;

- увеличение числа и расширение тематики кружков, секций и мастерских проекта "Московское долголетие";

- открытие новых центров "Московского долголетия";

- круглогодичная ярмарка выходного дня по программе "Мой район";

- расширение ассортимента на ярмарках выходного дня;

- новая фестивальная площадка по программе "Мой район";

- расширение программы мероприятий в библиотеках и культурных центрах.

Как отметили в мэрии Москвы, такое большое количество ответов нужно, чтобы повторить структуру бюллетеня: на муниципальных выборах избирателям также предстоит выбирать из большого количества кандидатов.

Протестировать новинки, которые используют на муниципальных выборах с 9 по 11 сентября, можно будет на тестовом голосовании, которое пройдет 26 августа с 8:00 до 17:00. Тестирование проходит так же, как выборы. Москвичи, которые в это время работают, могут проголосовать онлайн.

В тестировании могут только совершеннолетние москвичи, которые зарегистрированы в районах, где пройдут выборы с 9 по 11 сентября. Время тестирования будет короче, чем время обычного голосования - с 8:00 до 17:00. Итоги тестового голосования могут быть учтены в ходе дальнейшей реализации городской программы "Мой район".

Также во время тестового голосования разработчики проверят систему онлайн-голосования, а также опробуют электронный список избирателей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"