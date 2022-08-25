Стали известны варианты ответов тестового голосования в Москве перед выборами

Итоги будут учтены в программе "Мой район"
Стали известны варианты ответов для тестового голосования 26 августа перед предстоящими в сентябре выборами муниципальных депутатов столицы.
В этом году участники тестирования получат бюллетень с вопросом: "Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?".
В качестве ответов будут предложены разные варианты:
- новые/дополнительные детские площадки по программе "Мой район";
- новые/дополнительные спортивные площадки по программе "Мой район";
- дополнительные меры безопасности на детских площадках рядом с проезжей частью;
- дополнительные скамейки и урны в парках и скверах;
- дополнительное освещение в парках и скверах;
- дополнительные кормушки в парках для лесных животных и птиц;
- пункты проката спортинвентаря вблизи крупных спортивных площадок;
- увеличение числа спортивных и культурных мероприятий для детей и подростков на базе городской инфраструктуры;
- создание современных пешеходных зон с соответствующей инфраструктурой по аналогии с центром Москвы;
- увеличение числа и расширение тематики кружков, секций и мастерских проекта "Московское долголетие";
- открытие новых центров "Московского долголетия";
- круглогодичная ярмарка выходного дня по программе "Мой район";
- расширение ассортимента на ярмарках выходного дня;
- новая фестивальная площадка по программе "Мой район";
- расширение программы мероприятий в библиотеках и культурных центрах.
Как отметили в мэрии Москвы, такое большое количество ответов нужно, чтобы повторить структуру бюллетеня: на муниципальных выборах избирателям также предстоит выбирать из большого количества кандидатов.
Протестировать новинки, которые используют на муниципальных выборах с 9 по 11 сентября, можно будет на тестовом голосовании, которое пройдет 26 августа с 8:00 до 17:00. Тестирование проходит так же, как выборы. Москвичи, которые в это время работают, могут проголосовать онлайн.
В тестировании могут только совершеннолетние москвичи, которые зарегистрированы в районах, где пройдут выборы с 9 по 11 сентября. Время тестирования будет короче, чем время обычного голосования - с 8:00 до 17:00. Итоги тестового голосования могут быть учтены в ходе дальнейшей реализации городской программы "Мой район".
Также во время тестового голосования разработчики проверят систему онлайн-голосования, а также опробуют электронный список избирателей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"