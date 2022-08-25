ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МЧС: рязанские лесные пожары начались в результате диверсий

12:08
  • четверг
  • 25 августа 2022

Ведется следствие

Лесные пожары в Рязанской области начались в результате целенаправленных диверсий.
"Пожар летит на скорости поезда": Собянин о ситуации в Рязанской области

Об этом в четверг, 25 августа, заявил глава МЧС Александр Куренков. В настоящий момент делом занимаются следственные органы.

"Мы видим определенные диверсионные моменты. В голове пожара есть элементы поджогов", - сообщил он.

За прошедшие сутки площадь пожаров в Рязанской области выросла на 3 тысячи га и составляет теперь почти 15 тысяч га. Ситуация с лесными пожарами в регионе тяжелая, но контролируемая, добавил Куренков.

"На данный момент оцениваю обстановку как тяжелую, но она полностью контролируется", - приводит ТАСС его слова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Природные пожары
Природные пожары
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.