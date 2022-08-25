МЧС: рязанские лесные пожары начались в результате диверсий

Ведется следствие

Лесные пожары в Рязанской области начались в результате целенаправленных диверсий.

Об этом в четверг, 25 августа, заявил глава МЧС Александр Куренков. В настоящий момент делом занимаются следственные органы.

"Мы видим определенные диверсионные моменты. В голове пожара есть элементы поджогов", - сообщил он.

За прошедшие сутки площадь пожаров в Рязанской области выросла на 3 тысячи га и составляет теперь почти 15 тысяч га. Ситуация с лесными пожарами в регионе тяжелая, но контролируемая, добавил Куренков.

"На данный момент оцениваю обстановку как тяжелую, но она полностью контролируется", - приводит ТАСС его слова.

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