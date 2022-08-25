Погода поставила под угрозу судоходство в России

Многие реки опасно обмелели

Уровень воды в реках в целом ряде регионов в условиях аномальной жары держится на опасно низких отметках, что может создать проблемы для судоходства. Об этом в четверг, 25 августа, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Эксперт уточнил, что опасное обмеление зафиксировано в Нижегородской области на реке Ветлуга, в Кировской области на Вятке, в Коми на реках Печора, Уса, Вычегда, в Ленинградской области на Неве.

Аналогичная ситуация наблюдается на реках в Дагестане, в Хакасии и Красноярском крае, в Алтайском и Забайкальском краях, а также в Республике Алтай, в Томской области и Ямало-Ненецком автономном округе.

Это создает угрозу судоходству — свободно плавать по таким рекам в ближайшее время смогут лишь некоторые виды судов, пояснил синоптик в интервью ТАСС.

Ранее главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что финал лета в Центральной России будет благоприятным, показания термометров и данные осадкомеров будут близки к средним. Резкого перехода от лета к осени в сентябре, скорее всего, не будет — ожидается достаточно комфортный и благоприятный переход от одного климатического сезона к другому.

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