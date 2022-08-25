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Столтенберг перечислил плюсы вступления Финляндии и Швеции в НАТО

12:42
  • четверг
  • 25 августа 2022

Это усилит позиции альянса в регионе

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО укрепит позиции альянса на Крайнем Севере. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
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Как отметил глава НАТО, с вступлением Финляндии и Швеции в альянс семь из восьми арктических стран станут членами НАТО. Членство Финляндии и Швеции значительно укрепит позиции альянса на Крайнем Севере, а также возможности по усилению балтийских союзников.

НАТО заинтересована в сохранении "безопасности, стабильности и сотрудничества на Крайнем Севере", подчеркнул Столтенберг, поскольку Арктика — это "ворота в Северную Атлантику", через которую проходят ключевые торговые и транспортные пути, соединяющие Европу и Северную Америку.

Соответственно, для НАТО крайне важно обеспечить свободу судоходства в этом регионе, написал Столтенберг в статье для The Globe and Mail.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО, а также возможное размещение в этих государствах ударного оружия потребует пересмотра подходов к обороне России, поскольку изменит условия безопасности в Балтийском регионе и Арктике.

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