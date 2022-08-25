Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Насти Мирной

Девочке нужна срочная помощь

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средств на лечение 12-летней Насти Мирной.

У Насти острый лимфобластный лейкоз. Она уже перенесла несколько курсов химиотерапии и трансплантацию костного мозга. Но болезнь снова прогрессирует. Чтобы её победить, девочке необходим дорогостоящий препарат. Но у семьи нет таких денег.

Слова благодарности от родителей: "Сбор закрыт! Это для нас очень радостная новость! От всей нашей семьи низкий поклон каждому, кто помог! Благодаря Вам Настенька сможет продолжить лечение. С Вашей поддержкой она выздоровеет и сможет радоваться, мечтать, жить! Осознание этого окрыляет и вдохновляет, дает уверенность в том, что все получится, и силы двигаться дальше к намеченной цели. Мы выражаем бесконечную благодарность всем Вам за участие в судьбе нашей девочки! Желаем мира, добра и здоровья Вам и Вашим семьям".

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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